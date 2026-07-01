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Китай опробовал новый тип оптоволокна: скорость передачи данных достигла 51,3 Тб/с

Технологии&Авто
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Общая пропускная способность достигла 51,3 Тб/с
Общая пропускная способность достигла 51,3 Тб/с
Китайские исследователи успешно провели первое в мире полевое испытание полого оптического волокна, достигнув рекордной скорости передачи данных.
Об этом пишет Interesting Engineering.

Испытание

China Telecom, Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Company и Dekoli провели полевое испытание полой волоконно-оптической системы передачи данных. Компании говорят, что это первый подобный тест в реальных условиях, а не в лаборатории.
При испытании система передала 1,2 Тб/с на одну длину волны. Общая пропускная способность достигла 51,3 Тб/с на расстоянии около 206 км без ретрансляторов сигнала.
Тест провели на коммерческом трансграничном кабеле с полым сердечником, который участники проекта называют самым длинным в мире в своем классе.

В чем особенность

Главное отличие такого волокна от обычного — свет проходит не сквозь сплошное стекло, а преимущественно сквозь воздух внутри сердечника. Именно это, по плану технологии, должно уменьшать задержку и повышать эффективность передачи. Команда также описала технические решения, которые помогли в тесте.
Среди них — адаптивное управление скоростью для каждой длины волны, гибкое распределение мощности между каналами и новая архитектура усиления сигнала. Она позволила достичь выходной мощности до 33,5 дБм и выровнять качество сигнала в разных диапазонах. Отдельно систему оснастили механизмами безопасности: мониторинг аномалий мощности, автоматическая блокировка и тревожные оповещения.
По материалам:
vctr.media
КитайТехнологии
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