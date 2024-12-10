Китай ограничивает поставки деталей для БпЛА в США и Европу, — Bloomberg — Finance.ua
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Китай ограничивает поставки деталей для БпЛА в США и Европу, — Bloomberg

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Китайская Народная Республика (КНР) ограничивает экспорт компонентов для дронов в США и Европу. Со следующего года Пекин может усилить эти меры еще больше.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что конфликт Китая с США по вопросам обостряющейся торговли теперь распространяется и на беспилотники, которые стали важной частью обороны Украины.
По словам нескольких людей, информиванных о разработках, китайские производители недавно начали ограничивать продажу в США и Европе ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов.
В свою очередь, чиновники на Западе считают эти меры «прелюдией» к более широким ограничениям, которые Пекин введет в 2025 году. Ожидается, что Китай расширит контроль над экспортом деталей.

Что предшествовало

Торговый конфликт обострился в этом месяце, когда Вашингтон ввел новые ограничения по продаже Китая чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования. В ответ Пекин запретил продажу американским военным компаниям товары двойного назначения и ряд материалов, имеющих высокотехнологичное и военное применение.
Меры, предпринятые чуть более чем за месяц до возвращения Дональда Трампа на пост президента с жесткой повесткой дня в отношении Китая, привели к резкому росту цен и нарушению торговых потоков, поскольку производители ищут альтернативные варианты поставки.
В ответе Пекина впервые утверждается, что торговые ограничения распространяются на китайские товары или товары с китайскими деталями, которые поставщики продают в стране и за ее пределами. Это, в свою очередь, попытка повторить экстерриториальный охват санкций США и Европы.
Кроме того, сообщается, что ограничения на поставку компонентов для дронов повлияли как на американские, так и не европейские компании. По словам людей, на которых ссылается Bloomberg, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета ограничили объемы поставок или вовсе прекратили их.

Запад пытается выйти за пределы Китая

Как пишет издание, западные страны стремятся производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. В частности, вокруг технологий беспилотников связь с европейскими странами наладил Тайвань.
По материалам:
РБК-Україна
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