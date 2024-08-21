Китай начинает серийное производство гуманоидных роботов G1: сколько они будут стоить — Finance.ua

Китай начинает серийное производство гуманоидных роботов G1: сколько они будут стоить Сегодня 05:33 — Технологии&Авто

Китай начинает серийное производство гуманоидных роботов G1: сколько они будут стоить

Компания Unitree Robotics, известная своими четвероногими работами, теперь выходит на рынок гуманоидных роботов общего назначения. Ее новый гуманоидный робот G1 стоит 16 тысяч долларов и уже продемонстрировал свою высокую производительность.

Об этом сообщило издание New Atlas.

До декабря прошлого года Unitree сосредотачивалась на производстве четвероногих роботов, таких как Go2 и B2. Однако с момента дебюта первого двуногого гуманоида компания сталкивается с конкуренцией от таких фирм, как Tesla, Figure, Boston Dynamics и Sanctuary AI.

Новая модель G1 отличается от предыдущих разработок не только ценой, но и усовершенствованием функций и внешнего вида. Робот продемонстрировал удивительные возможности: прыжки, повороты, танцы, а также способность подниматься по лестнице, преодолевать препятствия разной высоты и корректировать свою походку в реальном времени.

G1 имеет встроенный 3D LiDAR и камеру глубины RealSense, а также микрофонную решетку для голосовых команд и стереодинамик мощностью 5 Вт. Аккумулятор емкостью 9000 мАч обеспечивает примерно 2 часа работы от одной зарядки. Робот может ходить со скоростью до 2 м/с.

Хотя Unitree описывает эту модель как готовую к массовому производству, пока не подтверждено, что такое производство действительно начато.

ТСН По материалам:

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