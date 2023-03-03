Китай инвестирует $1,9 млрд в производителя чипов YMTC — Finance.ua
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Китай инвестирует $1,9 млрд в производителя чипов YMTC

Технологии&Авто
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Китай инвестирует $1,9 млрд в производителя чипов YMTC
Китай инвестирует $1,9 млрд в производителя чипов YMTC
Китай инвестирует 12,9 млрд юаней ($1,9 млрд) в крупнейшего в стране производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).
Средства будут предоставлены компании через инвестфонд The National Integrated Circuit Industry Investment Fund Ltd., говорится в сообщении на сайте правительства.
Это может ознаменовать возобновление притока государственного капитала в отрасль, на которую наложены санкции США, отмечает Bloomberg.
Представители YMTC и фонда не ответили на запросы агентства.
Базирующаяся в Ухане компания является крупнейшим в КНР производителем чипов флеш-памяти 3D NAND, используемых в смартфонах и других электронных устройствах. В прошлом году YMTC вместе с еще более 30 китайскими компаниями была внесена властями США в «черный список».
Американские технологические компании не могут поставлять компоненты китайским организациям из этого списка без специальной экспортной лицензии от министерства торговли США.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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