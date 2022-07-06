Китай и Индия купили у россии энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца — Finance.ua
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Китай и Индия купили у россии энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца

Мир
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Китай и Индия купили у россии энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца
Китай и Индия купили у россии энергоресурсов на 24 миллиарда долларов за три месяца
россия получила 24 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно последним таможенным данным, Китай потратил 18,9 млрд долларов на российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Индия заплатила 5,1 млрд долларов за тот же период, что более чем в пять раз превышает стоимость закупленных у россии энергоносителей год назад.
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Отмечается, что это на 13 млрд долларов больше дохода россии от поставок азиатским гигантам по сравнению с теми же месяцами 2021 года.
Западные санкции против россии привели к стремительному росту цен на источники энергии и подстегнули инфляцию, которая чревата рецессией в крупных экономиках мира, пишет агентство.
По данным Bloomberg, помимо значительного роста закупок нефти и угля, с начала большой войны в Украину Индия также импортировала три партии российского сжиженного природного газа по сравнению с одной партией СПГ за тот же период прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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