Киносети в рф замораживают цены на билеты: вместо Голливуда будут показывать индийские и российские фильмы — Finance.ua

Киносети в рф замораживают цены на билеты: вместо Голливуда будут показывать индийские и российские фильмы Российские сети кинотеатров замораживают цены на билеты и продукцию кинобаров, но вместо голливудских фильмов будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы.
Об этом пишут «Ведомости».
Руководители пяти крупнейших киносетей рф — «Формула Кино/Синема Парк», «Каро», «Киномакс», «Синема стар» и «Премьер-зал», занимающие более 30% рынка, заявили о решении заморозить цены.
По словам гендиректора одной из сетей, из-за санкций на 80% выросли расходы на лампы и детали к кинопроекторам.
При этом из-за переориентации лидером по сборам в кинопрокате на прошлой неделе был концерт южнокорейской группы BTS.
Ранее ведущие голливудские киностудии — Sony, Disney, Paramount и Warner Bros. приостановили деятельность в рф и отменили все премьеры.
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