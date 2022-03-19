В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций — Finance.ua

«С целью минимизации последствий ограничительных мер Минфин россии вместе с профильными ведомствами разработал и направил в правительство рф предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год», — говорится в сообщении.
А именно, ведомство предлагает перераспределить расходы, «использование которых в текущих условиях невозможно или нецелесообразно», объемом в 485,9 млрд рублей.
«Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первоочередных расходов бюджета», — считают в Минфине.