В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций — Finance.ua
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В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций

Сегодня 11:45
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В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций
Министерство финансов России предлагает провести секвестирование бюджета, то есть сократить его расходы по ряду направлений на полтриллиона рублей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«С целью минимизации последствий ограничительных мер Минфин россии вместе с профильными ведомствами разработал и направил в правительство рф предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год», — говорится в сообщении.
А именно, ведомство предлагает перераспределить расходы, «использование которых в текущих условиях невозможно или нецелесообразно», объемом в 485,9 млрд рублей.
«Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первоочередных расходов бюджета», — считают в Минфине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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