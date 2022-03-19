В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций — Finance.ua

В рф готовятся «порезать» бюджет на полтриллиона рублей из-за санкций

Сегодня 11:45

Министерство финансов России предлагает провести секвестирование бюджета, то есть сократить его расходы по ряду направлений на полтриллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«С целью минимизации последствий ограничительных мер Минфин россии вместе с профильными ведомствами разработал и направил в правительство рф предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год», — говорится в сообщении.

А именно, ведомство предлагает перераспределить расходы, «использование которых в текущих условиях невозможно или нецелесообразно», объемом в 485,9 млрд рублей.

«Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первоочередных расходов бюджета», — считают в Минфине.

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