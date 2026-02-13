Кино-валентинка ко Дню влюбленных от Finance.ua Страхование Сегодня 14:16

Finance.ua подготовил праздничную игру - "Ваша кино-валентинка ко Дню влюбленных"

💌 День влюбленных уже совсем близко — время для маленькой магии.

Мы подготовили для вас особую праздничную игру — «Ваша кино-валентинка ко Дню влюбленных» 🎬❤️ Это возможность получить случайную валентинку из культового фильма и подарить себе или кому-то особенному немного романтики и тепла.

Нажимайте кнопку — и вас будет ждать фраза из большого кино, которая, возможно, скажет именно то, что давно хотелось услышать или отправить близкому человеку. Ведь иногда несколько правильных слов могут согреть сильнее любых подарков.

Вместе с валентинкой вы получите праздничный бонус, который точно согреет сердце 💖

А чтобы было проще делиться праздничным настроением, мы создали специальный стикерпак ко Дню влюбленных. Добавляйте его в свои чаты, отправляйте друзьям, признавайтесь в симпатиях или просто дарите тепло без повода 🥰

Забирайте и делитесь любовью в чатах! 🥰🚀

