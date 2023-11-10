«Киевводоканал» ввел новейший сервис: подробности от коммунальщиков — Finance.ua
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«Киевводоканал» ввел новейший сервис: подробности от коммунальщиков

Фондовый рынок
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Коммунальная компания «Киевводоканал» ввела революционное нововведение — речь идет о новом сервисе для предприятий в украинской столице.
Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой компании на ее ресурсах в социальных сетях.
По словам коммунальщиков, в личном электронном кабинете Киевводоканала для юридических лиц заработал новый сервис — «Экология».
Теперь, нажав вкладку «Экология», абонент может просмотреть информацию обо всех объектах, по которым заключен договор на водоснабжение с Киевводоканалом, а также отправить документы через систему электронного документооборота.
Для входа в личный кабинет необходимо зайти на сайт Киевводоканала, перейти во вкладку «Для компаний», перейти в кабинет юридических лиц, ввести свой логин и пароль.
Напомним, что на территории Киевской области при масштабных отключениях света зимой около 10,5% потребителей не попадут под ограничения, поскольку их дома подключены к критической инфраструктуре.
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