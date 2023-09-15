«Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканал» просят пролонгировать срок поверки счетчиков воды и тепла — Finance.ua

«Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканал» просят пролонгировать срок поверки счетчиков воды и тепла Сегодня 10:42 — Энергетика

«Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканал» просят пролонгировать срок поверки счетчиков воды и тепла

Коммунальное предприятие (КП) «Киевтеплоэнерго» и ЧАО «КП Киевводоканал» подготовили обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о необходимости пролонгации срока поверки квартирных приборов учета горячей и холодной воды и тепловой энергии, а также внесения соответствующей законодательной инициативы.

«Из-за военного положения многие киевляне не могли поверить счетчики в установленные сроки. Многие граждане сейчас находятся в рядах ВСУ или находятся за пределами страны и физически не могут выполнить требование постановления Кабинета Министров Украины», — говорится в сообщении «Киевтеплоэнерго».

Как напомнили в КП, в апреле этого года Кабинет Министров Украины принял постановление № 440, которое возобновило обязательную поверку квартирных приборов учета для жителей тех территорий, которые не оккупированы и где не ведутся боевые действия. В соответствии с этим постановлением счетчики с просроченными свидетельствами должны пройти периодическую поверку, в противном случае должны быть сняты с учета.

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«Однако до этого больше года действовало другое постановление КМУ № 412, разрешавшее гражданам не поверять квартирные приборы учета из-за введения военного положения. Следовательно, в городах увеличилось количество домохозяйств, требующих выполнения поверки», — пояснили в компании.

Кроме того, в КП подчеркнули, что новое постановление Кабмина № 440 было опубликовано с опозданием на месяц и вступило в силу еще через месяц, в связи с чем произвести поверку такого масштабного количества приборов учета в установленные сжатые сроки — в течение месяца — фактически невозможно.

«В Киеве под действие постановления попали более 112 тыс. счетчиков горячей воды и тепла, то есть более 11%. По данным „Киевтеплоэнерго“, по состоянию на 10 сентября поверено 28 тыс. приборов учета, то есть выполнено всего 20% от необходимого объема работ… Поэтому „Киевтеплоэнерго“ обращается к правительству с предложением продлить предельные сроки поверки до конца 2023 года», — заявил директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

По его словам, это позволит производить начисления за фактически потребленные киевлянами объемы тепла.

«Продление сроков поверки квартирных приборов учета является необходимым решением в интересах граждан, особенно на старте отопительного сезона», — отметили в «Киевтеплоэнерго».

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