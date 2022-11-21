"Киевстар" закрывает два дешевых тарифа: названа дата — Finance.ua

"Киевстар" закрывает два дешевых тарифа: названа дата
«Киевстар» с 25 ноября обновляет тарифную линейку. В результате для абонентов станет недоступным подключение к тарифам «Ваш старт» и «Ваш регион» (по 135 грн в месяц). Новые тарифы по таким ценам не представлены, их стоимость стартует со 150 грн в месяц.
Об этом свидетельствуют данные на сайте «Киевстар». Тариф пока не изменится у тех, кто уже подключен к упомянутым пакетам. Однако такие абоненты не получат бонусы, которые предлагаются в других пакетах линейки «Ваш».
Ограничения также затронули другие тарифы. Так, с 18 ноября у новых абонентов «Киевстар» нет возможности подключить тарифы «Простой» и «Киевстар Онлайн».
Кроме того, с 18 ноября новые абоненты тарифа «Ваш выбор» (175 грн в месяц) сбольше не могут подключить услугу «Домашний интернет». Для тех, у кого эти сервисы подключены ранее, услуга продолжит работать без изменений.
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