0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевстар» в полном блэкауте в нескольких областях

Фондовый рынок
146
«Киевстар» в полном блэкауте в нескольких областях
«Киевстар» в полном блэкауте в нескольких областях
В результате ударов по украинской энергетике инфраструктура «Киевстара» в нескольких областях находится в полном блэкауте.
Об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, из 16,5 тысячи площадок «Киевстара» из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.
«У нас 16,5 тысячи объектов, технических сооружений, подключенных к электросети. Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40−60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте — более 50% технической инфраструктуры без электричества», — сказал он и добавил, что не работает менее 10% сети.
Комаров рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, вовлеченных в работу при незапланированных отключениях. По его словам, количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30−40% трудоспособности сети даже в самых сложных ситуациях.
«Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы полностью уверены, что сможем продержаться еще дольше», — сказал Комаров.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems