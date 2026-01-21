«Киевстар» в полном блэкауте в нескольких областях Сегодня 17:33 — Фондовый рынок

В результате ударов по украинской энергетике инфраструктура «Киевстара» в нескольких областях находится в полном блэкауте.

Об этом заявил директор компании Александр Комаров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, из 16,5 тысячи площадок «Киевстара» из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.

«У нас 16,5 тысячи объектов, технических сооружений, подключенных к электросети. Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40−60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте — более 50% технической инфраструктуры без электричества», — сказал он и добавил, что не работает менее 10% сети.

Комаров рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, вовлеченных в работу при незапланированных отключениях. По его словам, количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30−40% трудоспособности сети даже в самых сложных ситуациях.

«Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы полностью уверены, что сможем продержаться еще дольше», — сказал Комаров.

