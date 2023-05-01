Киевстар с 1 мая повысил цену в тарифах Jasper — Finance.ua

Киевстар с 1 мая повысил цену в тарифах Jasper Сегодня 05:13 — Личные финансы

Учитывая экономические и рыночные изменения, вызванные продолжительной войной и ростом инфляции, Киевстар балансирует стоимость некоторых тарифов, которые не менялись уже более двух лет.

Об этом пишет компания.

С 1 мая 2023 года повысится стоимость в тарифах Jasper — для большинства тарифных планов всего на 5 грн.

В то же время, Киевстар расширяет возможность выбирать удобные условия пользования платформой «Центр управления IoT».

Для этого компания создает дополнительный ряд тарифов, доступных для новых подключений: IoT Platform 30, IoT Platform 35, IoT Platform 60, IoT Platform Pool 40.

Обновленные и расширенные тарифные предложения будут доступны на сайте Киевстар с 01.05.2023.

Подробную информацию об изменениях клиенты могут получить у персонального менеджера Киевстар или по номеру 0800300000 (бесплатно с номеров сетей фиксированной и мобильной связи Украины).

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