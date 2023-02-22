Киевстар отключит абонентов от интернета: кого это касается — Finance.ua
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Киевстар отключит абонентов от интернета: кого это касается

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Мобильный оператор «Киевстар» обратился с важной новостью к своим абонентам. Дело в том, что оператор с 1 марта закрывает услугу домашнего Интернета.
Услуга прекратит работу только по некоторым адресам, где была внедрена технология ADSL.
Именно поэтому будет закрыт тариф «Чемпион мира» и услуга «Домашнего Интернета» некоторым пользователям, ранее изменившим его на тарифы «Все вместе». Абонентам будут предложены другие предложения от оператора, у которых нет услуги домашнего Интернета.
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О любых изменениях мобильный оператор уведомляет своих абонентов посредством SMS-сообщения.

Справка Finance.ua:

Киевстар меняет тарифы на мобильную связь. Подорожание коснется линейки самых популярных тарифов.
В Киевстаре объяснили, что повышение тарифов связано с крупными инвестициями в телеком-индустрию. Речь идет о немалой сумме более 3 500 000 000 грн. Поэтому, чтобы и в дальнейшем иметь возможность вкладывать деньги, мобильный оператор вынужден обновлять условия по своим тарифам.
По материалам:
itechua
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