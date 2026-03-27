0 800 307 555
ру
«Киевстар» купит 6 солнечных электростанций во Львовской области

Энергетика
2
Антимонопольный комитет Украины предоставил «Киевстару» разрешение на приобретение шести солнечных электростанций во Львовской области.
Об этом сообщает прессслужба АМКУ, пишет Delo.ua.

Разрешение

Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний:
  • ООО «Энергоснаб-Плюс»,
  • «Лайтфул»,
  • «Санлайт Дженерейшн»,
  • «Терновица Солар»,
  • «Энерджи Спейс»,
  • «Терновица Солар Плюс».
Эти солнечные электростанции связаны с девелопером Иваном Торским, другие — с семьей Трофименко, владельцами сети кинотеатров Multiplex. Ранее владельцы уже пытались продать эти активы французской энергетической компании Total, однако сделка тогда не состоялась.

Интерес «Киевстара»

Стремление снизить зависимость от колебаний цен на электроэнергию. Еще в декабре 2025 года компания приобрела СЭС Санвин 11, которая, по ее оценкам, способна покрывать около 4% энергопотребления оператора.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что развитие собственной генерации позволяет бизнесу эффективно хеджировать риски и оптимизировать затраты, особенно в условиях нестабильного энергорынка.
В перспективе компания может использовать производимую электроэнергию для обеспечения собственной инфраструктуры, в частности дата-центров.
Напомним, солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники.
В то же время в мире недавно появилась тенденция: некоторые люди полностью снимают солнечные панели со своих крыш. На первый взгляд это кажется нелогичным — зачем отказываться от бесплатной возобновляемой энергии? Но причины сложнее, чем просто неудовлетворенность
По материалам:
Finance.ua
Зеленая энергетикаКиевстар
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems