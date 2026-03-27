«Киевстар» купит 6 солнечных электростанций во Львовской области Сегодня 13:14 — Энергетика

Антимонопольный комитет Украины предоставил «Киевстару» разрешение на приобретение шести солнечных электростанций во Львовской области.

Об этом сообщает прессслужба АМКУ, пишет Delo.ua.

Разрешение

Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний:

ООО «Энергоснаб-Плюс»,

«Лайтфул»,

«Санлайт Дженерейшн»,

«Терновица Солар»,

«Энерджи Спейс»,

«Терновица Солар Плюс».

Эти солнечные электростанции связаны с девелопером Иваном Торским, другие — с семьей Трофименко, владельцами сети кинотеатров Multiplex. Ранее владельцы уже пытались продать эти активы французской энергетической компании Total, однако сделка тогда не состоялась.

Интерес «Киевстара»

Стремление снизить зависимость от колебаний цен на электроэнергию. Еще в декабре 2025 года компания приобрела СЭС Санвин 11, которая, по ее оценкам, способна покрывать около 4% энергопотребления оператора.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что развитие собственной генерации позволяет бизнесу эффективно хеджировать риски и оптимизировать затраты, особенно в условиях нестабильного энергорынка.

В перспективе компания может использовать производимую электроэнергию для обеспечения собственной инфраструктуры, в частности дата-центров.

Напомним, солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники.

