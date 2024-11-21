Киевсовет выделил «Спецжилфонду» 3 миллиарда на закупку квартир — Finance.ua

Киевсовет выделил «Спецжилфонду» 3 миллиарда на закупку квартир Сегодня 20:19 — Недвижимость

Киевский городской совет 21 ноября выделил 3 млрд грн на увеличение уставного фонда КП «Спецжилфонд».

Такое решение было поддержано 70 депутатами.

Деньги пойдут на покупку 1008 квартир для пополнения маневрового фонда КГГА.

По подсчетам директора предприятия Владимира Шария, 188 квартир нужно для жителей ветхих домов, 310 квартир — для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 510 квартир — для жителей устаревшего жилищного фонда (хрущевки, сталинки, барачный тип) на период реновации.

В настоящее время маневровый фонд КГГА состоит из четырех домов на 315 квартир.

Такое жилье не подлежит приватизации.

Депутаты поручили Спецжилфонду в течение шести месяцев создать наблюдательный совет для контроля за использованием этих денег.

Економічна Правда По материалам:

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