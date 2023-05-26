Киевсовет создал временную комиссию для проверки "Киевгорстроя" Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Киевсовет на заседании 25 мая создал временную контрольную комиссию для проверки ЧАО «ХК Киевгорстрой» и информации, обнародованной в недавнем расследовании проекта Bihus.info.

За такое решение проголосовали 80 депутатов Киевсовета.

При этом основной задачей комиссии будет проверка информации по расследованию Bihus.info «Президентский люкс» и других открытых источников, а также внесение предложений по деятельности «Киевгорстроя».

Проект решения о создании комиссии подали 23 мая, подключив к нему скриншоты из расследования.

Главой комиссии будет депутат Владислав Андронов от УДАРа.

Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что выведенную землю «Киевгорстрою», которая на 80% принадлежит территориальной громаде Киева в Козине, где раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и окружение президента холдинга Игоря Кушнира.

Економічна Правда По материалам:

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