Киевсовет создал временную комиссию для проверки &quot;Киевгорстроя&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевсовет создал временную комиссию для проверки "Киевгорстроя"

Фондовый рынок
40
Киевсовет на заседании 25 мая создал временную контрольную комиссию для проверки ЧАО «ХК Киевгорстрой» и информации, обнародованной в недавнем расследовании проекта Bihus.info.
За такое решение проголосовали 80 депутатов Киевсовета.
При этом основной задачей комиссии будет проверка информации по расследованию Bihus.info «Президентский люкс» и других открытых источников, а также внесение предложений по деятельности «Киевгорстроя».
Проект решения о создании комиссии подали 23 мая, подключив к нему скриншоты из расследования.
Главой комиссии будет депутат Владислав Андронов от УДАРа.
Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что выведенную землю «Киевгорстрою», которая на 80% принадлежит территориальной громаде Киева в Козине, где раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и окружение президента холдинга Игоря Кушнира.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.