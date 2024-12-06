Киевсовет рассматривает бюджет столицы на 2025 год — Finance.ua

Киевсовет рассматривает бюджет столицы на 2025 год Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Киевсовет рассматривает бюджет столицы на 2025 год

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал проект бюджета столицы на 2025 год, предусматривающий расходы на уровне более 90 миллиардов гривен.

Об этом он заявил на внеочередной сессии Киевсовета, состоявшейся 5 декабря.

«Проект бюджета уже был рассмотрен в комиссиях Киевсовета, получили предложения, и теперь документ готов к принятию. Несмотря на сложные условия, в частности изъятие в государственный бюджет 60% НДФЛ, бюджет столицы-2025 больше стартового бюджета в этом году», — подчеркнул Кличко.

Основные направления финансирования:

• Образование — 32,4 млрд грн.

• Транспортная отрасль — более 18,6 млрд грн.

• Социальная защита — почти 10 млрд грн.

• Жилищно-коммунальная сфера — более 7 млрд грн.

• Здравоохранение — почти 6,5 млрд грн.

• Поддержка ВСУ — 5 млрд грн.

Кроме бюджета на заседании Киевсовет также должен утвердить программу экономического и социального развития столицы на 2025 год и стратегию развития города до 2027 года.

bigkyiv По материалам:

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