Киевские таможенники обнаружили в посылке в США 210 старинных монет — Finance.ua

Киевские таможенники обнаружили в посылке в США 210 старинных монет Сегодня 15:29 — Криминал

Киевские таможенники обнаружили в посылке в США 210 старинных монет, Фото: Державна митна служба

Киевские таможенники обнаружили 210 старинных монет из серебра, которые неизвестные пытались переслать из Украины в США.

Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщила в Телеграме

«В международном экспресс-отправлении документального характера, которое следовало из Киева в США, киевские таможенники обнаружили 210 монет из белого металла с признаками старины. По декларации, за границу направлялись просто документы с нулевой стоимостью, следовательно, кроме них в свертке не должно было быть посторонних вещей», — говорится в сообщении.

Однако вместо задекларированных деловых бумаг сотрудники Киевской таможни обнаружили полиэтиленовый пакет с монетами разного размера, которые размещались в отдельных герметичных ячейках. Каждая округлая монета была в отдельной ячейке, а монеты неправильной формы были размещены по несколько в каждой ячейке.

По предварительным данным, обнаруженные округлые монеты имеют разный уровень сохранности и веса, их диаметр достигает до 1,7 см. Эти монеты подобны древнеримским денариям разных времен, на которых изображались профили как божеств, так и римских правителей.

Монеты неправильной формы — более мелкие и имеют диаметр около 1,2 см. Они похожи на акче времен Крымского ханства. Характерной особенностью акче был знак в форме трезубца, который сейчас является основой герба крымских татар.

Таким образом, таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины монет, которые могут составлять культурную и историческую ценность.

Киевские таможенники во время проверки посылки обратили внимание, что отправителем указана женщина со странной фамилией, похожей на вымышленную. Личность отправителя по приведенным контактным данным установить не удалось.

Монеты временно переданы на склад таможни. Их ждет экспертиза, которая определит их ценность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.