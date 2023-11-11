Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM — Finance.ua

Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM
В столице определены десять адресов, по которым могут дежурить экипажи полиции с прибором TruCam.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
«Для измерения скорости движения полицейские используют лазерный прибор TruCam. Фиксацию производят на аварийно-опасных участках и местах, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — говорится в сообщении.
В Киеве патрульные ведут измерение скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности.
О местах, где полицейские ведут контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.
Размеры штрафов за нарушение скоростного режима:
- по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф — 340 гривен;
- по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф — 1700 гривен.
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