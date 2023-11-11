Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM — Finance.ua
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Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM

Личные финансы
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Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM
Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM, Фото: patrolpolice.gov.ua
В столице определены десять адресов, по которым могут дежурить экипажи полиции с прибором TruCam.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
«Для измерения скорости движения полицейские используют лазерный прибор TruCam. Фиксацию производят на аварийно-опасных участках и местах, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — говорится в сообщении.
В Киеве патрульные ведут измерение скорости по следующим адресам:
  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности.
О местах, где полицейские ведут контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.
Размеры штрафов за нарушение скоростного режима:
  • по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф — 340 гривен;
  • по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф — 1700 гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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