Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM — Finance.ua

Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM Сегодня 20:12 — Личные финансы

Киевские патрульные рассказали, где измеряют скорость с помощью TruCAM, Фото: patrolpolice.gov.ua

В столице определены десять адресов, по которым могут дежурить экипажи полиции с прибором TruCam.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

«Для измерения скорости движения полицейские используют лазерный прибор TruCam. Фиксацию производят на аварийно-опасных участках и местах, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями», — говорится в сообщении.

В Киеве патрульные ведут измерение скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности.

О местах, где полицейские ведут контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.

Размеры штрафов за нарушение скоростного режима:

по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф — 340 гривен;

по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф — 1700 гривен.

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