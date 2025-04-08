Киевская прокуратура обжалует передачу в аренду 0,85 га земли на Оболони — Finance.ua
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Киевская прокуратура обжалует передачу в аренду 0,85 га земли на Оболони

Фондовый рынок
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Киевская прокуратура обжалует передачу в аренду 0,85 га земли на Оболони
Киевская прокуратура обжалует передачу в аренду 0,85 га земли на Оболони
Киевская прокуратура обжалует передачу в аренду 0,85 га земли на Оболони. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
«Оболонская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду земельного участка, признании недействительным договора аренды и возврате этого участка столичной общине.
Речь идет об участке площадью 0,85 га стоимостью 31 млн. грн по ул. Автозаводская в Оболонском районе г. Киева", — говорится в сообщении.
Известно, что в ноябре 2023 года Киевский городской совет предоставил арендное разрешение сроком на 5 лет на земельный участок для строительства и обслуживания административных домов, офисных зданий компаний.
Компания-арендатор получила земельный участок через регистрацию права собственности на здания площадью 1523,2 кв. м.
Законодательство определяет передачу земельного участка в аренду для строительства исключительно по результатам проведения земельных торгов. Кроме того, площадь земельного участка почти в 6 раз превышает площадь недвижимого имущества, а также включает в себя часть земель другой категории без разработки документации по изменению назначения земель.
Судебное разбирательство ходатайство осуществляет Хозяйственный суд города Киева.
По материалам:
Finance.ua
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