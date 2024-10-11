Киевская кольцевая электричка меняет расписание движения: как будет курсировать — Finance.ua

Киевская кольцевая электричка меняет расписание движения: как будет курсировать Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Киевская кольцевая электричка меняет расписание движения: как будет курсировать

Кольцевая киевская электричка меняет расписание движения с понедельника, 14 октября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express на своей Telegram-странице.

Отмечается, что киевская электричка возвращается к временному графику, по которому курсировала летом. Это связано со строительством Подольско-Воскресенского моста и съездов с него.

«Город продолжает сооружение моста и съездов с него, поэтому терпеливо корректируем расписание. И вместе с киевлянами ждем новой готовой развязки, которая позволит и нам вернуться к тактовому кольцевому движению», — говорится в сообщении.

Пока не известно, как долго будут действовать изменения. Однако после открытия развязки городская электричка вернется к обычному графику.

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