Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы — Finance.ua

Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы
«Укрзализныця» запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.
Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.
В общей сложности с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса:
- Первый рейс будет отправляться из Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывать в Святошино в 22:20.
- Второй рейс будет отправляться из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывать в Святошино в 22:29.
- Третий рейс будет отправляться из Святошино в направлении Почайны и Троещины в 21:39 и прибывать в Дарницу в 22:22.
- Четвертый рейс будет отправляться из Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывать в Дарницу в 22:22.
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