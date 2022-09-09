Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы — Finance.ua

Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram

В общей сложности с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса:

Первый рейс будет отправляться из Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывать в Святошино в 22:20.

Второй рейс будет отправляться из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывать в Святошино в 22:29.

Третий рейс будет отправляться из Святошино в направлении Почайны и Троещины в 21:39 и прибывать в Дарницу в 22:22.

Четвертый рейс будет отправляться из Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывать в Дарницу в 22:22.

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