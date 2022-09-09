Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы — Finance.ua
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Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы

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«Укрзализныця» запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.
Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.
В общей сложности с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса:
  • Первый рейс будет отправляться из Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывать в Святошино в 22:20.
  • Второй рейс будет отправляться из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывать в Святошино в 22:29.
  • Третий рейс будет отправляться из Святошино в направлении Почайны и Троещины в 21:39 и прибывать в Дарницу в 22:22.
  • Четвертый рейс будет отправляться из Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывать в Дарницу в 22:22.
По материалам:
РБК-Україна
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