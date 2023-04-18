Киевская городская электричка будет курсировать дольше: запущен дополнительный рейс — Finance.ua

Киевская городская электричка будет курсировать дольше: запущен дополнительный рейс Сегодня 13:31 — Личные финансы

Киевская городская электричка будет курсировать дольше: запущен дополнительный рейс

Со вторника, 18 апреля, в экспериментальном режиме киевская городская кольцевая электричка будет курсировать дольше.

«Мы прислушались к дополнительному позднему рейсу и проведем эксперимент. Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино — 7349 и 7449. Ежедневно. Таким образом, самая поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29. Последний рейс от Дарницы в Святошино через Левобережную, Троещину, Почайную и Сырец — в 22:35 с прибытием в 23:20», — сообщили на странице Kyiv City Express.

Отмечается, что обновленное расписание появится в боте по продаже билетов онлайн t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot и на станциях с 18 апреля. Также предупреждают, что во время последних рейсов кассиров уже может не быть.

«Призываем к сознательной оплате проезда через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах — мы честно работаем для киевлян и верим во взаимный характер честности», — просит администрация.

Напомним, в апреле 2022 года, несмотря на полномасштабную войну в Украине, на маршруте киевской электрички открыли новую остановку — «Киевская Русановка».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.