Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее — Finance.ua
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Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее

Криминал
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Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее
Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее
В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянки по обвинению в самовольном строительстве зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, киевлянка, имея в собственности 2-комнатную квартиру по ул. Покотила в Святошинском районе г. Киева, вывела ее из жилого фонда и в течение октября — декабря 2021 года, без каких-либо разрешительных документов, самовольно достроила вплотную к дому помещения площадью 77 кв. м, объединив его в одно целое с имеющейся квартирой.
«В дальнейшем фигурантка продала указанный объект как коммерческую недвижимость третьему лицу, обогатившись за счет самовольно занятой коммунальной земли», — говорится в сообщении.
Теперь ей грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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