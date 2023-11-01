Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее — Finance.ua

Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее Сегодня 18:00 — Криминал

Киевлянка незаконно достроила к квартире помещение и продала ее

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянки по обвинению в самовольном строительстве зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, киевлянка, имея в собственности 2-комнатную квартиру по ул. Покотила в Святошинском районе г. Киева, вывела ее из жилого фонда и в течение октября — декабря 2021 года, без каких-либо разрешительных документов, самовольно достроила вплотную к дому помещения площадью 77 кв. м, объединив его в одно целое с имеющейся квартирой.

«В дальнейшем фигурантка продала указанный объект как коммерческую недвижимость третьему лицу, обогатившись за счет самовольно занятой коммунальной земли», — говорится в сообщении.

Теперь ей грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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