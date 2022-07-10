Киевлянин взял в аренду 16 автомобилей и продал их — Finance.ua

Киевлянин взял в аренду 16 автомобилей и продал их Сегодня 06:12 — Криминал

Потерпевшим причинен ущерб на сумму около 1,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчине объявлен обвинительный приговор по факту незаконного завладения транспортными средствами и подлога документов (ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Согласно материалам следствия, организатор схемы (местный житель, пенсионер МВД) заключал с потерпевшими договоры аренды автомобилей и платил средства за первый месяц пользования транспортным средством. После этого арендованный автомобиль отгоняли в отстойник, перебивали номера кузова и агрегатов и перепродавали, используя поддельные документы, или разбирали на запчасти.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили 16 фактов незаконного завладения транспортными средствами разных моделей. Потерпевшим причинен ущерб на сумму около 1,4 млн гривен.

По результатам длительного судебного разбирательства Дарницкий районный суд г. Киева признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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