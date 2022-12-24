Киевляне стали получать обновленные платежки за свет: перечень изменений — Finance.ua

Киевляне стали получать обновленные платежки за свет: перечень изменений Сегодня 08:12 — Личные финансы

Жители Киева стали получать новые платежи за свет. Они должны сделать оплату более простой и понятной.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook

По его словам, изменения в платежках за электроэнергию таковы:

форма для внесения актуальных показаний стала расширенной. Это позволит передать данные по разным типам счетчиков;

теперь в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;

в блоке расчетов содержится больше информации, в том числе ожидаемое потребление и рекомендуемая сумма к оплате;

в платежках указан EIC-код и QR-код — для удобной оплаты.

Он подчеркнул, что с помощью таких нововведений хотели сделать невозможным недоразумения при оплате, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.

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