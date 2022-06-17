Киевлянам объяснили, нужно ли платить за функционирование внутренней системы горячего водоснабжения, если в квартире есть бойлер — Finance.ua

Киевлянам объяснили, нужно ли платить за функционирование внутренней системы горячего водоснабжения, если в квартире есть бойлер
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей.
Согласно изменениям правительственной Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315, с декабря 2021 года в платежках КП «Киевтеплоэнерго» появилась новая строка — ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома). Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн в Киеве.
Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС. Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется в соответствии с действующими законодательными нормами.
Хотя строка ФСГ указывается в блоке «Тепловая энергия» (ЦО), однако плата начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.
К примеру, в квартире площадью 45,3 кв. м по адресу ул. Шолом-Алейхема, 6 в мае 2022 года по ФСГ израсходовано 0,0175 Гкал (распределено на основе данных о потреблении домом тепловой энергии в соответствии с площадью квартиры, особенностями системы ГВС дома и способом рассчета ФСГ, определенным Методикой № 315). Строка ФСГ указана в блоке «Тепловая энергия». Начисленная плата составляет 28,95 грн.