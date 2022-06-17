Киевлянам объяснили, нужно ли платить за функционирование внутренней системы горячего водоснабжения, если в квартире есть бойлер — Finance.ua

Киевлянам объяснили, нужно ли платить за функционирование внутренней системы горячего водоснабжения, если в квартире есть бойлер

Сегодня 08:20 — Личные финансы

Киевлянам объяснили, нужно ли платить за функционирование внутренней системы горячего водоснабжения, если в квартире есть бойлер

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей.

ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома). Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн в Киеве. Согласно изменениям правительственной Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315 , с декабря 2021 года в платежках КП «Киевтеплоэнерго» появилась новая строка —. Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения () и в мае составляет в среднем

Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС. Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется в соответствии с действующими законодательными нормами.

Читайте также Изменятся ли тарифы на газ, свет и воду с 1 июня

Хотя строка ФСГ указывается в блоке «Тепловая энергия» (ЦО), однако плата начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.

К примеру, в квартире площадью 45,3 кв. м по адресу ул. Шолом-Алейхема, 6 в мае 2022 года по ФСГ израсходовано 0,0175 Гкал (распределено на основе данных о потреблении домом тепловой энергии в соответствии с площадью квартиры, особенностями системы ГВС дома и способом рассчета ФСГ, определенным Методикой № 315). Строка ФСГ указана в блоке «Тепловая энергия». Начисленная плата составляет 28,95 грн.

Напомним, консультацию по начислениям за услуги КП «Киевтеплоэнерго» можно получить в УК «Центр коммунального сервиса»

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.