«Киевгорсвет» открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут — Finance.ua

«Киевгорсвет» открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут
В настоящее время в КП «Киевгорсвет» нехватка кадров достигает почти 14%.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
«С начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступили 27% работников», — говорится в сообщении.
Предприятие ищет специалистов на следующие должности:
- электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (III-IV разряд);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (III-IV разряд);
- инженер по наладке и испытаниям (I категория);
- инженер по проектно-сметной работе (I категория);
- специалист информационных технологий (I категория);
- машинист автовышки и автоподъемника (V разряд);
- диспетчер предприятия производственно-диспетчерской службы;
- мастер I группы эксплуатационно-технического района.
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Напомним, что рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.
В частности, на сайтах поиска работы размещены сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок. А все из-за мобилизации и нехватки мужских кадров. В этой связи транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к этой профессии.
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