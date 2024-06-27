«Киевгорсвет» открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут — Finance.ua

«Киевгорсвет» открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут Сегодня 19:15 — Личные финансы

«Киевгорсвет» открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут

В настоящее время в КП «Киевгорсвет» нехватка кадров достигает почти 14%.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

«С начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступили 27% работников», — говорится в сообщении.

Предприятие ищет специалистов на следующие должности:

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (III-IV разряд);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (III-IV разряд);

инженер по наладке и испытаниям (I категория);

инженер по проектно-сметной работе (I категория);

специалист информационных технологий (I категория);

машинист автовышки и автоподъемника (V разряд);

диспетчер предприятия производственно-диспетчерской службы;

мастер I группы эксплуатационно-технического района.

Напомним, что рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.

В частности, на сайтах поиска работы размещены сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок. А все из-за мобилизации и нехватки мужских кадров. В этой связи транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к этой профессии.

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