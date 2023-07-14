Киев забирает в коммунальную собственность большой стадион на Куреневке — Finance.ua

Киев забирает в коммунальную собственность большой стадион на Куреневке Сегодня 19:16 — Фондовый рынок

Киев забирает в коммунальную собственность большой стадион на Куреневке

Такое решение было принято сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета 69 депутатами, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Речь идет о стадионе, построенном в 1934 году. На стадионе есть футбольное поле с трибунами на пять тысяч мест, игровые площадки, секторы для толкания ядра, метания диска, молота, копья, два закрытых спортивных зала, сауна, закрытый бассейн (длина дорожки — 25 м), гостиница на 150 мест. Во время капитального ремонта 1977−1980 годов построили четыре металлические башни (высота до 30 м) для освещения. В последние годы на территории стадиона построили два поля для минифутбола, капитально отремонтировали здание бассейна.

Сейчас на учебно-спортивной базе работают шесть детско-юношеских спортивных школ, которые финансируются за счет бюджета Киева.

Мы поддерживаем все спортивные, молодежные проекты и инициативы. Также приводим в порядок объекты спортивной инфраструктуры и вкладываем ресурсы в развитие спорта в столице. И стадион «Спартак» — это жемчужина Подола. Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть на Спартак зрителей, и сделать его действительно привлекательным и современным спортивным объектом Киева", — рассказал заместитель главы КГГА, депутат Киевсовета (фракция УДАР) Валентин Мондриевский.

Как отметила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления, депутат Киевсовета (фракция «Слуга народа») Елена Говорова, процесс передачи в коммунальную собственность базы «Спартак» начался несколько лет назад.

Киев продолжает обновлять спортивные объекты в столице. Мы сможем обновить материально-техническую базу «Спартака» на Кирилловской. А это стадион, трибуны, игровые площадки, бассейн, беговые дорожки. Эпопея с передачей государственных имуществ длилась годами. Бюрократических препятствий, к сожалению, так много. Уверена, что стадион будет отвечать всем современным требованиям и стандартам. Стадион на пути к новой спортивной жизни", — добавила Елена Говорова.

Вечірній Київ По материалам:

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