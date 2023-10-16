Киев выделил более 1 миллиарда на подготовку к зиме и восстановление энергоинфраструктуры — Finance.ua

Киев выделил более 1 миллиарда на подготовку к зиме и восстановление энергоинфраструктуры Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Киев выделил более 1 миллиарда на подготовку к зиме и восстановление энергоинфраструктуры

На подготовку Киева к зиме и восстановление поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры было выделено более одного миллиарда гривен.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Что касается подготовки к отопительному сезону, то все необходимые регламентные работы были произведены. Город выделил более миллиарда гривен на подготовку к зиме, на то, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена ракетными обстрелами», — проинформировал он.

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Пантелеев отметил, что в столице работают все службы, аварийные бригады, энергетики, теплоэнергетики, то есть все те, от кого зависит тепло в жилищах киевлян.

«То есть готовность к началу отопительного сезона на сегодняшний день есть», — подытожил замглавы КГГА.

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Укрінформ По материалам:

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