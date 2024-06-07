Киев в сложной ситуации, в некоторых районах нет света по 20 часов: объяснение, почему графики не совпадают (видео) — Finance.ua

Киев в сложной ситуации, в некоторых районах нет света по 20 часов: объяснение, почему графики не совпадают (видео) Сегодня 13:38 — Энергетика

Киев в сложной ситуации, в некоторых районах нет света по 20 часов: объяснение, почему графики не совпадают (видео)

Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.

Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире «Украинской правды».

Так, он рассказал, что каждый день «Укрэнерго» доводит до местных облэнерго лимит потребления, часть которого сразу выделяется на работу критической инфраструктуры, остальное — распределяет между потребителями.

«У Киева эта проблема умножена на 2, потому что в городе критическая инфраструктура забирает вдвое больше, чем в среднем по стране. А соответственно частным потребителям и бизнесу остается ощутимо меньше, график становится сложнее, и я знаю, что в некоторых районах города по 20 часов нет электричества. Это реальная ситуация», — рассказал он.

Харченко признал, что Киев оказался в сложной ситуации, и выразил надежду, что в скором времени вступит в действие новая методика расчетов графиков отключений.

УНІАН По материалам:

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