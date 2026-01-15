Киев увеличивает расходы на ВСУ
Киев увеличивает поддержку сил обороны и безопасности сразу на 3 млрд. грн. Соответствующие изменения в программу «Защитник Киева» 15 января должен принять Киевсовет.
Об этом сообщает в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, Киевсовет сегодня должен принять проект изменений в городскую целевую программу «Защитник Киева» — увеличить финансирование сил обороны и безопасности в 2026 году на 3 млрд грн.
«Изменения предусматривают выделение субвенции на материально-техническую поддержку воинских частей», — сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что дополнительные средства пойдут, в частности, на покупку беспилотников, систем РЭБ, техники и другого необходимого оборудования.
В 2025 году Киев направил из городского бюджета более 12 млрд грн в помощь военным, ветеранам и их семьям. В 2024-м — почти 10 миллиардов гривен.
