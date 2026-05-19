Киев потратил более 760 тысяч гривен на обновление табличек для парковки Сегодня 09:14 — Казна и Политика

На уже установленных конструкциях заменили информационные пленки с новыми тарифами.

В Киеве после повышения тарифов на парковку обновили более 1,2 тысяч информационных табличек. На эти работы город потратил 767,6 тыс. грн.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис» в ответ на запрос ЭП.

В столице обновили более 1200 табличек

В предприятии объяснили, что новые таблички для парковки не производились. На уже установленных конструкциях только заменили информационные плёнки с новыми тарифами и размерами штрафов. В рамках договора обновили 1249 информационных табличек.

Работы выполняло коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения». Общая стоимость работ составила 767 610 грн с НДС.

Таким образом, обновление одной таблички обошлось в 512,15 грн без НДС.

Новый дизайн не разрабатывали

В «Киевтранспарксервисе» также отметили, что новый дизайн или макет для табличек не разрабатывали, а использовали ранее утвержденный формат с заменой только информации о тарифах и штрафных санкциях.

«Демонтаж и монтаж информационных табличек производился собственными силами „Киевтранспарксервис“ без привлечения посторонних подрядных организаций, что позволило оптимизировать расходы и обеспечить оперативность проведения соответствующих работ», — сообщили в коммунальном предприятии.

Сколько нужно для окупаемости затрат

В Киеве есть 328 парковочных площадок, а общее количество паркомест на них составляет 9 635. Если считать, что после просмотра тарифов стоимость парковки выросла на 5 грн в час, то для окупаемости обновления табличек водители должны оплатить около 153,5 тыс. паркомест-часов.

Иными словами, достаточно, чтобы все муниципальные паркоместа в Киеве были полностью заняты примерно 16 часов. На практике этот срок может быть длиннее, ведь часть водителей может парковаться безвозмездно (УБД, люди с инвалидностью), а часть не платит за парковку.

Тарифы на парковку в Киеве

Ранее Finance.ua рассказывал , что в Киеве начали действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис».

С 8:00 27 апреля 2026 года стоимость почасовой парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» составляет:

в І зоне — 40 грн в час;

во ІІ зоне — 30 грн в час;

в ІІІ зоне — 10 грн в час.

В то же время, для граждан-налогоплательщиков в городе ввели почти 90% скидку на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:

ІІІ зона — 299 грн в месяц;

ІІ зона — 999 грн в месяц;

весь Киев без ограничений — 1499 грн в месяц.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.