Киев потратил более 760 тысяч гривен на обновление табличек для парковки

Казна и Политика
17
На уже установленных конструкциях заменили информационные пленки с новыми тарифами.
В Киеве после повышения тарифов на парковку обновили более 1,2 тысяч информационных табличек. На эти работы город потратил 767,6 тыс. грн.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис» в ответ на запрос ЭП.

В столице обновили более 1200 табличек

В предприятии объяснили, что новые таблички для парковки не производились. На уже установленных конструкциях только заменили информационные плёнки с новыми тарифами и размерами штрафов. В рамках договора обновили 1249 информационных табличек.
Работы выполняло коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения». Общая стоимость работ составила 767 610 грн с НДС.
Таким образом, обновление одной таблички обошлось в 512,15 грн без НДС.

Новый дизайн не разрабатывали

В «Киевтранспарксервисе» также отметили, что новый дизайн или макет для табличек не разрабатывали, а использовали ранее утвержденный формат с заменой только информации о тарифах и штрафных санкциях.
«Демонтаж и монтаж информационных табличек производился собственными силами „Киевтранспарксервис“ без привлечения посторонних подрядных организаций, что позволило оптимизировать расходы и обеспечить оперативность проведения соответствующих работ», — сообщили в коммунальном предприятии.

Сколько нужно для окупаемости затрат

В Киеве есть 328 парковочных площадок, а общее количество паркомест на них составляет 9 635. Если считать, что после просмотра тарифов стоимость парковки выросла на 5 грн в час, то для окупаемости обновления табличек водители должны оплатить около 153,5 тыс. паркомест-часов.
Иными словами, достаточно, чтобы все муниципальные паркоместа в Киеве были полностью заняты примерно 16 часов. На практике этот срок может быть длиннее, ведь часть водителей может парковаться безвозмездно (УБД, люди с инвалидностью), а часть не платит за парковку.

Тарифы на парковку в Киеве

Ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве начали действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис».
С 8:00 27 апреля 2026 года стоимость почасовой парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» составляет:
  • в І зоне — 40 грн в час;
  • во ІІ зоне — 30 грн в час;
  • в ІІІ зоне — 10 грн в час.
В то же время, для граждан-налогоплательщиков в городе ввели почти 90% скидку на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:
  • ІІІ зона — 299 грн в месяц;
  • ІІ зона — 999 грн в месяц;
  • весь Киев без ограничений — 1499 грн в месяц.
По материалам:
Економічна Правда
Также по теме
