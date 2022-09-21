Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей — Finance.ua
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Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей

Казна и Политика
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Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей
Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей, kyivcity.gov.ua
Правительство Соединенных Штатов во вторник передало властям Киева 11 километров труб и трубопроводной арматуры стоимостью 1,3 миллиона долларов для восстановления централизованного теплоснабжения для 22 тысяч жителей столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Трубы были предоставлены правительством США через проект энергетической безопасности USAID. Отмечается, что это позволит «Киевтеплоэнерго» восстановить внешние участки тепловой сети в местах, которые получили повреждения в результате ракетных ударов.
Во время передачи труб и сопутствующих материалов посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что у Вашингтона партнерские отношения в 19 областях, направленные на восстановление энергоснабжающей инфраструктуры для обеспечения теплом более семи миллионов украинцев.
Как уточнил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, ремонт теплосети состоится в четырех районах Киева — Подольском, Шевченковском, Оболонском и Святошинском.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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