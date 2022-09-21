Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей — Finance.ua

Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Киев получил от правительства США 11 километров труб для восстановления теплосетей, kyivcity.gov.ua

Правительство Соединенных Штатов во вторник передало властям Киева 11 километров труб и трубопроводной арматуры стоимостью 1,3 миллиона долларов для восстановления централизованного теплоснабжения для 22 тысяч жителей столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Трубы были предоставлены правительством США через проект энергетической безопасности USAID. Отмечается, что это позволит «Киевтеплоэнерго» восстановить внешние участки тепловой сети в местах, которые получили повреждения в результате ракетных ударов.

Во время передачи труб и сопутствующих материалов посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что у Вашингтона партнерские отношения в 19 областях, направленные на восстановление энергоснабжающей инфраструктуры для обеспечения теплом более семи миллионов украинцев.

Как уточнил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, ремонт теплосети состоится в четырех районах Киева — Подольском, Шевченковском, Оболонском и Святошинском.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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