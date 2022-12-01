Киев объявил тендер на закупку троллейбусов на 50 миллионов евро — Finance.ua
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Киев объявил тендер на закупку троллейбусов на 50 миллионов евро

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Киев объявил тендер на закупку троллейбусов на 50 миллионов евро
Киев объявил тендер на закупку троллейбусов на 50 миллионов евро
КП «Киевпасстранс» в рамках реализации программы «Городской общественный транспорт Украины», финансируемой Европейским инвестиционным банком, объявило тендер на приобретение троллейбусов на 50 млн евро.
Купить троллейбусы длиной более 11,9 и 18,5 метра.
Как отмечают в системе ProZorro со ссылкой на объявление в Офисном вестнике Евросоюза, предполагается закупка полностью низкопольных троллейбусов, включая наборы запчастей и расходных материалов, оборудования и инструментов для техобслуживания, ремонта и сопутствующих услуг.
Заявки на участие в тендере принимаются до 15 марта 2023 года.
Поставщик должен поставить троллейбусы с возможностью автономного хода не менее 20 км (с пассажирами) со скоростью не менее 55 км/ч.
Пассажироемкость 12-метрового троллейбуса — 90 (±5%) человек, в том числе 28 мест (±10%) для сидения и одно для инвалидной коляски; 18-метрового — соответственно 170 пассажиров, в том числе около 45 сидячих мест и одно для коляски.
Первая партия троллейбусов должна быть поставлена не позднее чем через 24 недели после получения поставщиком авансового платежа, а завершение контракта — не позднее чем через 78 недель.
Контракт будет финансироваться ЕИБ и будет регулироваться его менеджерами по закупкам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
borgexpert
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