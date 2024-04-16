Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья — Finance.ua

Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья Сегодня 14:05 — Недвижимость

Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья

Цены на аренду квартир в Европе перестали расти. В то же время Киев на последнем месте среди европейских столиц по стоимости аренды жилья.

ЛУН исследовал свежий анализ от HousingAnywhere

«По данным HousingAnywhere, в Европе можно заметить, что цены на аренду уже не так быстро растут, но они еще не начали падать», — отмечают аналитики ЛУН.

Статистика цен в Европе

Такие города, как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт, постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий и имеют постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.

Из всех городов в топ-10 только в Мюнхене наблюдалось снижение цен на все типы недвижимости по сравнению с прошлым годом. Амстердам, хоть и остается самым дорогим городом для аренды всех типов недвижимости, однако цены на студии там немного снизились — на 0,6%.

Амстердам и Рим — два города с самой большой ценой на квартиры с минимальным повышением арендной платы по сравнению с прошлым годом на 0,1% и 2,6% соответственно. Аренда квартиры в Амстердаме стоит 2275 евро, в Париже — 1862 евро, в Лиссабоне — 1700 евро. По данным ЛУН, стоимость аналогичной квартиры в Киеве — 500 евро.

Турин и Валенсия показали наибольший рост арендной платы по сравнению с прошлым годом на 37,5% и 33,3%, но, несмотря ни на что, с самыми низкими арендными ставками (1100 и 1400 евро) среди крупных городов в западной Европе.

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Что касается Лиссабона, то после большого роста цен в 2023 году он регистрировал значительное снижение на 21,1% по сравнению с прошлым годом, что сделало его девятым городом с самыми высокими ценами на квартиры в Европе с арендной ставкой 1700 евро.

Однокомнатные квартиры студии

Некоторые города Германии претерпели падение цен, например Штутгарт и Берлин со снижением на 26,2% и 7,7% соответственно. В противоположность этому, в некоторых итальянских городах наблюдается резкий рост. Болонья занимает пятое место среди самых дорогих городов для студий с ростом не менее чем на 25%.

Рим занимает девятую позицию со средней арендной платой 1200 евро и ростом на 20% по сравнению с прошлым годом. В Испании в Мадриде наблюдается рост на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, постепенно сокращая разрыв с ценами в Барселоне.

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Валенсия показала один из самых высоких ростов цен на аренду по сравнению с прошлым годом (23%), но все еще предлагает более доступные цены на аренду (со средней арендной платой 800 евро).

А что в Украине

«Даже с ценами до полномасштабного вторжения аренда в украинской столице была ощутимо ниже европейских столиц. Да, объем нашей экономики и платежеспособность также были и остаются меньше, но по всем экономическим показателям стоимость аренды должна быть выше. То же касается и стоимости жилья для покупки. Согласно расчетам экономистов, при росте ВВП до уровня соседних стран цены на недвижимость в Украине могут ощутимо вырасти», — прокомментировал CBBO ЛУН Денис Судилковский.

В целом рынок аренды недвижимости в Украине значительно более динамичный и гибкий, чем в других Европейских странах. Для нас колебания в пределах 20% в течение полугода являются нормальными. Рынок моментально реагирует на какие-либо изменения в стране, на фронте, в экономике, и так же быстро возвращается в норму.

Так, в Киеве стоимость аренды трехкомнатных квартир с февраля начала стабильно расти — на 16,67%. Этот рост можно считать сезонным, и по прогнозам аналитиков ЛУН, однокомнатные и двухкомнатные квартиры тоже ощутят подорожание в ближайшее время.

Инфографика: ЛУН

Напомним, по состоянию на апрель 2024-го в стране продаются квартиры в 1523 новых ЖК, свидетельствуют данные ЛУН.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн;

в Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса;

по данным Dim. Ria, в начале весны 2024 количество предложения аренды несколько снизилось. Таким образом, в Одесской области на 53% меньше объявлений к предыдущему месяцу. В Полтавской области предложение уменьшилось на 77%. Однако в Днепропетровской области на 59% стало больше объявлений.

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