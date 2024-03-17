Airbnb больше не будет разрешать арендодателям устанавливать камеры в жилье — Finance.ua

Airbnb больше не будет разрешать арендодателям устанавливать камеры в жилье Сегодня 22:07 — Фондовый рынок

Airbnb больше не будет разрешать арендодателям устанавливать камеры в жилье, Фото: freepik

Airbnb объявил о новой политике конфиденциальности, которая полностью запрещает использование внутренних камер в арендованном жилье.

Об этом говорится на сайте компании.

Ранее сервис позволял хозяевам держать камеры в общих помещениях, но запрещал их в спальнях и ванных комнатах.

Теперь Airbnb изменила эту политику и владельцы должны сообщать о наличии внешних камер на объекте.

Эти камеры не могут быть направлены внутрь помещения или располагаться в местах, где ожидается большая конфиденциальность, например, в душевых или саунах.

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В то же время владельцы жилья могут использовать камеры дверных звонков и мониторы уровня шума, которые не будут записывать или передавать звуки.

Новые правила вступят в силу с 30 апреля, а любой владелец, который нарушит их, может быть удален из Airbnb.

theБабель По материалам:

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