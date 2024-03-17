Airbnb больше не будет разрешать арендодателям устанавливать камеры в жилье — Finance.ua

Airbnb больше не будет разрешать арендодателям устанавливать камеры в жилье
Airbnb объявил о новой политике конфиденциальности, которая полностью запрещает использование внутренних камер в арендованном жилье.
Об этом говорится на сайте компании.
Ранее сервис позволял хозяевам держать камеры в общих помещениях, но запрещал их в спальнях и ванных комнатах.
Теперь Airbnb изменила эту политику и владельцы должны сообщать о наличии внешних камер на объекте.
Эти камеры не могут быть направлены внутрь помещения или располагаться в местах, где ожидается большая конфиденциальность, например, в душевых или саунах.
В то же время владельцы жилья могут использовать камеры дверных звонков и мониторы уровня шума, которые не будут записывать или передавать звуки.
Новые правила вступят в силу с 30 апреля, а любой владелец, который нарушит их, может быть удален из Airbnb.
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