Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine — Finance.ua

Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine
Международная неправительственная организация United for Ukraine возобновляет программу поиска жилья для украинцев в Европе. Она будет работать до конца 2023 года.
Международная организация United for Ukraine объявила о возобновлении своей программы по предоставлению жилья для украинских беженцев в Европе. Получить краткосрочное размещение от Airbnb украинцы могут до 31 декабря 2023 года. Для кого именно доступна программа и как подать заявку — читайте дальше.
Подробнее о программе
С февраля 2022 года организация United for Ukraine вместе с Airbnb помогла найти жилье для более чем 12 тысяч украинских беженцев в Европе. И теперь они снова возобновляют свое сотрудничество, чтобы предоставлять дома для нуждающихся.
Бесплатное временное жилье готовы предоставить на период от 7 до 30 дней следующим категориям:
- Людям, эвакуирующимся из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;
- Детям вместе с родителями или опекунами, уезжающим из Украины по медицинским показаниям;
- Военнослужащим, ветеранам и их семьям, выезжающим из Украины на лечение;
- Беженцам за пределами Украины, которые оказались в критических ситуациях, например, нуждаются в срочном медицинском лечении в другой стране.
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Важно! Заявитель должен быть гражданином Украины или иностранным гражданином, имеющим действительный вид на жительство в Украине.
Эта программа предназначена только для лиц, которые в предыдущие разы не пользовались жилищными услугами от UFU. Человек может получить жилье всего один раз и на 30 дней максимум.
Как подать заявку?
Чтобы подать заявку на получение бесплатного временного жилья в Европе, посетите платформу UFU и перейдите в раздел «Найти временное жилье».
Далее нужно предоставить:
- заполненную форму регистрации;
- основную информацию о том, кому, где и на какой срок нужно жилье;
- подтверждение причин поиска жилья из-за выезда из Украины;
- подтверждение личности с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;
- штамп о выезде из Украины 24 февраля 2022 или позже. Иногда могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от вашего места назначения.
Если вы хотите получить больше информации или есть вопросы, можно напрямую связаться с United For Ukraine:
- С помощью телеграмм-бота: @ UnitedforUkrainebot;
- Через Facebook-страницу UFU.
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