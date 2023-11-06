Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine — Finance.ua

Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine Сегодня 15:32 — Личные финансы

Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine

Международная неправительственная организация United for Ukraine возобновляет программу поиска жилья для украинцев в Европе. Она будет работать до конца 2023 года.

Международная организация United for Ukraine объявила о возобновлении своей программы по предоставлению жилья для украинских беженцев в Европе. Получить краткосрочное размещение от Airbnb украинцы могут до 31 декабря 2023 года. Для кого именно доступна программа и как подать заявку — читайте дальше.

Подробнее о программе

С февраля 2022 года организация United for Ukraine вместе с Airbnb помогла найти жилье для более чем 12 тысяч украинских беженцев в Европе. И теперь они снова возобновляют свое сотрудничество, чтобы предоставлять дома для нуждающихся.

Бесплатное временное жилье готовы предоставить на период от 7 до 30 дней следующим категориям:

Людям, эвакуирующимся из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;

Детям вместе с родителями или опекунами, уезжающим из Украины по медицинским показаниям;

Военнослужащим, ветеранам и их семьям, выезжающим из Украины на лечение;

Беженцам за пределами Украины, которые оказались в критических ситуациях, например, нуждаются в срочном медицинском лечении в другой стране.

Важно! Заявитель должен быть гражданином Украины или иностранным гражданином, имеющим действительный вид на жительство в Украине.

Эта программа предназначена только для лиц, которые в предыдущие разы не пользовались жилищными услугами от UFU. Человек может получить жилье всего один раз и на 30 дней максимум.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на получение бесплатного временного жилья в Европе, посетите платформу UFU и перейдите в раздел «Найти временное жилье».

Далее нужно предоставить:

заполненную форму регистрации;

основную информацию о том, кому, где и на какой срок нужно жилье;

подтверждение причин поиска жилья из-за выезда из Украины;

подтверждение личности с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;

штамп о выезде из Украины 24 февраля 2022 или позже. Иногда могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от вашего места назначения.

Если вы хотите получить больше информации или есть вопросы, можно напрямую связаться с United For Ukraine:

Телеканал новин 24 По материалам:

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