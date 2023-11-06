Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine — Finance.ua
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Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine

Личные финансы
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Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine
Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb от United for Ukraine
Международная неправительственная организация United for Ukraine возобновляет программу поиска жилья для украинцев в Европе. Она будет работать до конца 2023 года.
Международная организация United for Ukraine объявила о возобновлении своей программы по предоставлению жилья для украинских беженцев в Европе. Получить краткосрочное размещение от Airbnb украинцы могут до 31 декабря 2023 года. Для кого именно доступна программа и как подать заявку — читайте дальше.

Подробнее о программе

С февраля 2022 года организация United for Ukraine вместе с Airbnb помогла найти жилье для более чем 12 тысяч украинских беженцев в Европе. И теперь они снова возобновляют свое сотрудничество, чтобы предоставлять дома для нуждающихся.
Бесплатное временное жилье готовы предоставить на период от 7 до 30 дней следующим категориям:
  • Людям, эвакуирующимся из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;
  • Детям вместе с родителями или опекунами, уезжающим из Украины по медицинским показаниям;
  • Военнослужащим, ветеранам и их семьям, выезжающим из Украины на лечение;
  • Беженцам за пределами Украины, которые оказались в критических ситуациях, например, нуждаются в срочном медицинском лечении в другой стране.

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Важно! Заявитель должен быть гражданином Украины или иностранным гражданином, имеющим действительный вид на жительство в Украине.
Эта программа предназначена только для лиц, которые в предыдущие разы не пользовались жилищными услугами от UFU. Человек может получить жилье всего один раз и на 30 дней максимум.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на получение бесплатного временного жилья в Европе, посетите платформу UFU и перейдите в раздел «Найти временное жилье».
Далее нужно предоставить:
  • заполненную форму регистрации;
  • основную информацию о том, кому, где и на какой срок нужно жилье;
  • подтверждение причин поиска жилья из-за выезда из Украины;
  • подтверждение личности с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;
  • штамп о выезде из Украины 24 февраля 2022 или позже. Иногда могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от вашего места назначения.
Если вы хотите получить больше информации или есть вопросы, можно напрямую связаться с United For Ukraine:
По материалам:
Телеканал новин 24
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