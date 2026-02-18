Киев аккумулирует 58% ресурсных платежей: региональное распределение бизнеса (инфографика) Сегодня 09:14

В 2025 году украинский бизнес уплатил в бюджет 92,7 млрд грн ресурсных платежей, что на 0,9% больше, чем годом ранее, но их доля в доходах бюджета уменьшается. Киев аккумулирует 58% платежей по регистрации головных офисов, хотя добыча происходит в регионах.

Об этом свидетельствует аналитика R&D-центра YouControl и ОО «Ассоциация Открытых Данных».

Указывается, что ресурсные платежи остаются важным источником финансирования государственного и местных бюджетов, особенно в условиях военного положения. Они охватывают несколько основных категорий:

рентная плата за использование недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами;

экологический налог за выбросы, сбросы и размещение отходов;

земельный налог за владение и использование земельными участками;

арендная плата за землю при использовании государственных и коммунальных земель на договорных условиях.

Динамика ресурсных платежей в 2024—2025 гг..

Несмотря на стабильность поступлений, структура ресурсных платежей изменилась. Доходы от добывающих отраслей сократились, но это отчасти компенсировало рост земельных платежей.

В частности:

рента за газ уменьшилась на 10,7%;

за нефть — на 12,8%;

за газовый конденсат — на 17,5%;

за добычу каменного угля — на 35,2%.

В то же время:

земельный налог вырос на 17,7%;

арендная плата за землю — на 13%;

поступления от добычи железной руды увеличились на 10,6%, янтаря — на 28,3%;

экологические платежи выросли на 4,1%, в том числе за сбросы в водные объекты — на 13,4%.

Совокупная рентная плата за использование недрами общегосударственного значения сократилась на 8,1%. Отчасти это связано с тем, что в статистике не учтена рента за газ по новым лицензиям, для которых действует отдельный налоговый режим.

Динамика уплаты ресурсных платежей, youcontrol.com.ua

Региональное распределение

По данным о 308 плательщиках, 58% всех ресурсных платежей аккумулируют компании, зарегистрированные в Киеве. Речь идет преимущественно о главных офисах крупных энергетических и промышленных групп, в то время как фактическая добыча осуществляется в других регионах.

География объемов ресурсных платежей, youcontrol.com.ua

Среди основных промышленных регионов:

промышленное ядро ​​состоит из известных центров добычи, в которых зарегистрированы компании Днепропетровской области (13,4% всех ресурсных платежей), бизнес которой оплатил более 8,5 млрд грн преимущественно за счет железорудной отрасли и Запорожской области (10%), в которой, несмотря на прифронтовый статус, несколько крупных плательщиков обеспечили более 6,4 млрд грн;

Полтавская и Харьковская области остаются ключевыми для газового сектора, хотя значительная часть их ренты юридически проходит через зарегистрированные в столице компании;

Львовская (6,5%) и Ровенская (6,2%) области демонстрируют высокий удельный вес, что обусловлено активностью в добыче янтаря, нерудных ископаемых и в сфере деревообработки.

Секторальная структура платежей

Безоговорочный лидер — газовая промышленность, где всего 44 компании обеспечили 36,1% (23,2 млрд грн) общего объема платежей.

В то же время нерудная промышленность является наиболее массовым сектором: 167 плательщиков сгенерировали 22,9% поступлений (14,7 млрд грн), демонстрируя более широкую децентрализацию внутри отрасли.

Нефтяной сектор, невзирая на небольшое количество крупных игроков (всего 9 компаний), удерживает долю в 20,5%, что свидетельствует о налоговой нагрузке на единицу бизнеса в этой нише.

Секторальная структура ресурсных платежей, youcontrol.com.ua

Металлургия замыкает четверку ключевых секторов с долей 15,3% (9,8 млрд грн), аккумулированной 22 предприятиями.

Остальные отрасли, включая оптовую торговлю, угольную промышленность и электроэнергетику, оказывают совокупно незначительное влияние, не превышая 2,3% каждая.

Лидерами по уплате ресурсных платежей стали компании нефтегазового сектора и металлургии

В 2024 году структура ресурсных платежей в Украине продемонстрировала высокую концентрацию: только 20 компаний обеспечили около 65% всех поступлений в сводный бюджет по этим статьям.

Большинство компаний из списка крупнейших плательщиков принадлежат к нефтегазовому сектору и металлургии. Основными драйверами стали:

Нефтегазовый сектор: государственные холдинги, такие как АО «Укргаздобыча» и АО «Укрнафта», традиционно возглавляют рейтинг благодаря масштабной оплате рентной платы за добычу газа, нефти и конденсата.

Горно-металлургический комплекс: значительную долю обеспечивают предприятия, являющиеся основными плательщиками ренты за добычу железной руды и экологического налога: компании холдинга «Метинвест», входящие в корпоративную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», «входит в корпоративную группу».

Энергетика и добыча угля: несмотря на снижение показателей в угольной отрасли, крупные энергохолдинги, в частности ДТЭК, остаются весомыми плательщиками эконалога и платы за землю.

