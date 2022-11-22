Киберполиция при содействии ПриватБанка разоблачила мошенников, фишинговавших на платформе объявлений и похитивших 400 тыс. грн — Finance.ua

Киберполиция при содействии ПриватБанка разоблачила мошенников, фишинговавших на платформе объявлений и похитивших 400 тыс. грн Сегодня 18:00 — Криминал

Киберполиция при содействии и сотрудничестве со службой безопасности ПриватБанка разоблачили и задержали в Павлограде Днепропетровской обл. группу мошенников, которые, используя фишинговые ссылки, присвоили более 400 тысяч гривен средств граждан.

Об этом сообщил ПриватБанк.

Мошенники находили объявления о продаже товаров на тематических платформах объявлений и для обсуждения деталей писали продавцам в сторонние мессенджеры. Туда злоумышленники посылали фишинговые ссылки якобы об интернет-оплате. Когда продавцы переходили по ссылке и вводили данные банковской карты, эти сведения сразу становились известны мошенникам.

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Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники переводили деньги на подконтрольные карты, оформленные на третьих лиц.

Установлено, что таким образом они присвоили более 400 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство, за совершенное мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Служба безопасности ПриватБанка напоминает:

при покупке товаров на платформе объявлений обсуждайте детали соглашения только в чате этой платформы и не переходите в мессенджеры. Также необходимо внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт.

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