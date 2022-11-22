Киберполиция при содействии ПриватБанка разоблачила мошенников, фишинговавших на платформе объявлений и похитивших 400 тыс. грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киберполиция при содействии ПриватБанка разоблачила мошенников, фишинговавших на платформе объявлений и похитивших 400 тыс. грн

Криминал
48
Киберполиция при содействии и сотрудничестве со службой безопасности ПриватБанка разоблачили и задержали в Павлограде Днепропетровской обл. группу мошенников, которые, используя фишинговые ссылки, присвоили более 400 тысяч гривен средств граждан.
Об этом сообщил ПриватБанк.
Мошенники находили объявления о продаже товаров на тематических платформах объявлений и для обсуждения деталей писали продавцам в сторонние мессенджеры. Туда злоумышленники посылали фишинговые ссылки якобы об интернет-оплате. Когда продавцы переходили по ссылке и вводили данные банковской карты, эти сведения сразу становились известны мошенникам.
Читайте также
Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники переводили деньги на подконтрольные карты, оформленные на третьих лиц.
Установлено, что таким образом они присвоили более 400 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство, за совершенное мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Место для вашей рекламы
Служба безопасности ПриватБанка напоминает:
при покупке товаров на платформе объявлений обсуждайте детали соглашения только в чате этой платформы и не переходите в мессенджеры. Также необходимо внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.