В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн — Finance.ua
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В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Криминал
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Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллине предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании $575 млн.
Как сообщила пресс-служба эстонского Департамента полиции и пограничной охраны, 20 ноября в ходе совместной операции в Таллинне были задержаны два гражданина Эстонии.
Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, пострадавшим был причинен ущерб на сумму $575 млн.
Иск был передан расширенной коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после ареста подозреваемых.

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Вероятно, подозреваемые призывали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией и не выплачивал обещанные дивиденды. Преступные доходы отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость и роскошные автомобили.
«По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из самых больших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых», — заявил руководитель бюро борьбы с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.
Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.
США ходатайствуют об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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