В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн — Finance.ua

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн Сегодня 15:24 — Криминал

Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллине предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании $575 млн.

Как сообщила пресс-служба эстонского Департамента полиции и пограничной охраны, 20 ноября в ходе совместной операции в Таллинне были задержаны два гражданина Эстонии.

Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, пострадавшим был причинен ущерб на сумму $575 млн.

Иск был передан расширенной коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после ареста подозреваемых.

Читайте также: Криптовалюты и мошенничество

Вероятно, подозреваемые призывали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией и не выплачивал обещанные дивиденды. Преступные доходы отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость и роскошные автомобили.

«По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из самых больших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых», — заявил руководитель бюро борьбы с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.

Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

США ходатайствуют об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.