Кибербезопасность в условиях войны: как устоять на информационном фронте — Finance.ua

Кибербезопасность в условиях войны: как устоять на информационном фронте

Сегодня 16:12 — Финтех и Карты

Война идет не только на физическом фронте, но и в информационном поле.

OLX собрали пять схем и варианты противодействия, которые пригодятся украинцам.

1. Фейки. Каждую минуту украинцы обновляют новостную ленту, чтобы узнать ситуацию на фронте и в дипломатическом поле. Между тем враг массово распространяет фейки о якобы захвате городов, капитуляции Украины, эвакуации местных или выпускает «героическую» ведущую с плакатом против войны. Конечно, в стремительном информационном потоке бдительность иногда притупляется, а эмоции берут верх.

Как противостоять: читайте только официальные и проверенные источники, а не сомнительные телеграм-каналы и посты в соцсетях. Однако учтите, что в условиях военного времени даже надежные медиа и официальные лица могут ошибаться. Прочитав важную новость, дождитесь ее опровержения или подтверждения.

2. Дипфейки. Здесь уже сложнее, ведь дипфейк — это поддельное видео, на котором вы видите публичное лицо и слышите его голос. Так, в Центре информационной безопасности сообщали, что в сети может появиться видеообращение Президента Владимира Зеленского о якобы капитуляции перед Россией. Однако это всего-навсего технология машинного обучения, которую могут использовать, чтобы запутать вас и сломить боевой дух.

Как противостоять: несмотря на кажущуюся сложность технологии, распознать дипфейк все же возможно. Обратите внимание, что когда перед лицом героя проходит какой-то предмет, например рука, то она искажается, «плывет». Кроме того, можно заметить неестественный тон и удивительную текстуру кожи, тени на лице, которые неправильно падают, слишком мало или мало моргания и т.д. А основное — смотрите обращение Президента и чиновников только на официальных страницах.

3. Подделки сайтов и аккаунтов официальных структур. Для дезориентации населения возникает множество аналогов страниц официальных структур. Так, вы можете встретить фейковый аккаунт Верховной Рады Украины в социальных сетях или поддельный сайт Службы безопасности Украины.

Как противостоять: если речь идет о страницах в соцсетях, обращайте внимание на то, верифицирован ли аккаунт (синяя галочка рядом с названием). Вторая возможная зацепка — небольшое количество подписчиков и сообщений. Что касается веб-сайтов, то обязательно смотрите, отображается ли в адресной строке браузера символ замочка. Это означает, что страница прошла подробную проверку и получила сертификат безопасности. Дополнительно сайт можно проверить через сервис Whois и узнать дату регистрации/создание, принадлежность компании и другие юридические данные.

4. Фишинговые ссылки. Самый распространенный и наиболее действенный способ интернет-мошенничества используют и на киберфронте. Злоумышленники рассылают файлы разных форматов — от ссылки на сайт до архивированного документа или медиафайла. Вы можете получить неожиданное письмо как на электронную почту, так и в личные сообщения в соцсетях или мессенджерах. Еще один усовершенствованный метод фишинга — подделка ссылок на подпись электронных петиций, например, обращение к НАТО о закрытии неба над Украиной. Поэтому важно научиться различать подлинные ссылки от поддельных.

Как противостоять: первое и главное правило — это не открывать неожиданные ссылки и файлы. Если их прислали знакомые вам контакты, уточните, что находится в сообщении, ведь страницы ваших близких тоже могут взломать. Что касается электронных петиций, запомните: если ссылка подозрительно длинная, или же, наоборот, сокращенная (например, через сервис bit.ly), вероятно, это подделка. Внимательно читайте адрес сайта. Часто злоумышленник заменяет всего одну букву или символ. Также обратите внимание, что никакие официальные учреждения никогда не будут запрашивать у вас пароли на личные страницы или персональные/платежные данные. Кстати, больше о первое и главное правило — это не открывать неожиданные ссылки и файлы. Если их прислали знакомые вам контакты, уточните, что находится в сообщении, ведь страницы ваших близких тоже могут взломать. Что касается электронных петиций, запомните: если ссылка подозрительно длинная, или же, наоборот, сокращенная (например, через, вероятно, это подделка. Внимательно читайте адрес сайта. Часто злоумышленник заменяет всего одну букву или символ. Также обратите внимание, что никакие официальные учреждения никогда не будут запрашивать у вас пароли на личные страницы или персональные/платежные данные. Кстати, больше о фишинге можно почитать на специальной платформе.

5. Завладение аккаунтами украинцев в Telegram. В первые дни войны многие пользователи Telegram жаловались, что в настройках страницы им отображало собственное местонахождение в Москве, Черкесске и других российских городах. Это все дело рук врага, который через украинские профили ведет информационную войну против Украины.

Как противостоять: проверьте, не используют ли ваш аккаунт в Telegram злоумышленники. Сделать это просто: в настройках посмотрите, из какого региона подключено устройство. Если местонахождение телефона или компьютера совпадает с реальным, то все в порядке.

Чтобы снизить риск злого аккаунта, обязательно подключите двухфакторную аутентификацию, если вы до сих пор этого не сделали. Только настроив двухэтапную проверку при авторизации, вы защитите себя от кражи профиля. И это касается аккаунтов во всех социальных сетях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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