Хакер взломал сайты арбитражных судов россии — Finance.ua
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Хакер взломал сайты арбитражных судов россии

Сегодня 10:45Финтех и Карты
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После вторжения в Украину Российская Федерация стала изгоем во всех смыслах. Даже в виртуальном пространстве предпринимаются попытки победить путинский режим.
Вчера стало известно, что группировка Anonymous взломала сайт «Росатома» и выложила в свободный доступ гигабайты внутренней информации.
А сегодня случился похожий инцидент — хакер «положил» порталы арбитражных судов рф. Какое-то время ресурсы отображали жесткий призыв к импичменту Путина. Причем взлом, судя по тексту сообщения, совершил россиянин.
Администраторы сайтов арбитражных судов рф отреагировали на действия хакера и отключили ресурсы, чтобы убрать призыв к импичменту. Однако в Сети сохранились скриншоты.
В сообщении взломщика было сказано: «Путин — террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас [представителей власти, — прим.] ублюдки. Импичмент. Свободу всем политзаключенным».
Далее в тексте присутствует обвинение граждан рф в войне и комментарий: «Как же я вас ненавижу, „дорогие“ соотечественники». Это намекает, что сайты арбитражных судов взломал именно россиянин.
По материалам: УНІАН
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