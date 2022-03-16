Хакер взломал сайты арбитражных судов россии — Finance.ua

Хакер взломал сайты арбитражных судов россии

Сегодня 10:45 — Финтех и Карты

После вторжения в Украину Российская Федерация стала изгоем во всех смыслах. Даже в виртуальном пространстве предпринимаются попытки победить путинский режим.

Вчера стало известно, что группировка Anonymous взломала сайт «Росатома» и выложила в свободный доступ гигабайты внутренней информации.

А сегодня случился похожий инцидент — хакер «положил» порталы арбитражных судов рф. Какое-то время ресурсы отображали жесткий призыв к импичменту Путина. Причем взлом, судя по тексту сообщения, совершил россиянин.

Администраторы сайтов арбитражных судов рф отреагировали на действия хакера и отключили ресурсы, чтобы убрать призыв к импичменту. Однако в Сети сохранились скриншоты.

В сообщении взломщика было сказано: «Путин — террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас [представителей власти, — прим.] ублюдки. Импичмент. Свободу всем политзаключенным».

Далее в тексте присутствует обвинение граждан рф в войне и комментарий: «Как же я вас ненавижу, „дорогие“ соотечественники». Это намекает, что сайты арбитражных судов взломал именно россиянин.

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