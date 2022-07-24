Kia представила обновленный XCeed (фото) — Finance.ua

Kia представила обновленный XCeed (фото) 24.07.2022, 02:35 — Фондовый рынок

Компания Kia официально представила обновленную кроссверсию хэтчбека Ceed, известную под названием XCeed. Этот рестайлинг стал для модели первым, пишет avtomir.ua

XCeed, как и другие модели Kia, наконец-то получил новый логотип, изменился дизайн фонарей и бамперов, а решетка радиатора стала заметно уже. Сзади появился черный диффузор, а за доплату есть 18-дюймовые колесные диски. Версию GT-Line можно узнать по еще более узкой решетке радиатора, большим воздухозаборникам на переднем бампере и благодаря диффузору, окрашенному в цвет кузова.

В салоне версии GT-Line установлено другое рулевое колесо со скошенной нижней частью, потолок обит черной тканью, а у кресел более развита боковая поддержка. Такой кросхэтчбек комплектуется 1,6-литровым мотором на 204 л. С места до 100 км/ч он разгоняется за 7,5 секунды.

В гамму двигателей также входят 1,0-литровый T-GDI мощностью 120 л.с. и дизель 1.6, развивающий 136 «лошадок». Сохранился в линейке и полноценный гибрид с установкой на базе 1,6-литрового ДВЗ, которому помогает электродвигатель. Емкость батареи гибридного XCeed составляет 8,9 кВт-ч — кроссхэтчбек способен проехать около 60 километров на чистом электричестве.

Главным новшеством рестайлинга стало появление XCeed MHEV с технологией «мягкого» гибрида. Такому хэтчбеку досталась «турботройка» мощностью 120 л.с. с электрической надстройкой. В этом случае XCeed комплектуется механической коробкой iMT (Intelligent Manual Transmission) с электрической педалью сцепления.

Среди других обновок — последняя версия Kia Connect, а также дополнительные порты USB-C для задних пассажиров. В зависимости от версии обновленный XCeed предлагается с экраном диагональю 8 или 10,25 дюйма, а также предусмотрена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Производство обновленного XCeed будет запущено на заводе в Словакии до конца этого лета, а европейские продажи начнутся в сентябре.

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