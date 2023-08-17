Kia представила обновленный внедорожник Sorento — Finance.ua

Kia представила обновленный внедорожник Sorento Сегодня 23:50 — Технологии&Авто

Kia представила обновленный внедорожник Sorento

Kia Corp., второй по объему продаж производитель автомобилей в Южной Корее, представила на внутреннем рынке обновленный Sorento, чтобы расширить свою линейку внедорожников.

Об этом сообщает Yonhap

В компании заявили, что обновленный Sorento будет поставляться в трех вариантах, а именно — с 2,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, 2,2-литровым дизельным или 1,6-литровым гибридным бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Бензиновая модель с 2,5 л будет продаваться за 35−42 миллиона вон (26 000 — 31 000 долларов США), дизельная модель с 2,2 л — 37−44 миллиона вон (27 000 — 33 000 долларов США), а «гибрид» с 1,6 л — 42 — 45 млн вон (31 000 — 34 000 долларов США).

В этом году Kia планирует продать на внутреннем рынке более 70 тысяч единиц внедорожников Sorento, включая существующую модель четвертого поколения.

Компания еще не завершила планы запуска обновленного Sorento за рубежом.

Отмечается, что внедорожник среднего размера оснащен подключенной автомобильной навигационной кабиной, новой информационно развлекательной системой, разработанной Hyundai Motor Group, возможностью обновления программного обеспечения беспроводным способом, 10 подушками безопасности и другими функциями, связанными с безопасностью.

Укрінформ По материалам:

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