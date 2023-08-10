Kia представила новый бюджетный седан (фото) — Finance.ua

Kia представила новый бюджетный седан (фото)
В Мексике представили новый бюджетный автомобиль Kia K3. Новинка получила стильный дизайн и размещается между моделями Rio и Forte.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Новая Kia K3 создавалась с целью переопределить сегмент малолитражных автомобилей. Поэтому новый седан отличается от многих других моделей бренда и своих конкурентов.
Впереди расположена необычная L-образная оптика. Обе фары соединены узкой решеткой радиатора.
Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок. Седан получил обтекаемый силуэт с пластиковыми элементами на кузове.
Габариты Kia K3 2024:
- длина — 4545 мм;
- ширина — 1765 мм;
- высота — 1475 мм;
- колесная база — 2670 мм.
В список оснащения входят система помощи водителю ADAS, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, порты USB Type-C для зарядки устройств, двухзонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 544 литра.
В интерьере установлена комбинация двух 10,25-дюймовых дисплеев, которые являются панелью приборов и информационно-развлекательным экраном. Под ними расположен двухспицевый руль.
Новый Kia K3 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем. Спортивная версия GT-Line получит более мощный 2,0-литровый бензиновый двигатель.
Новинка будет доступна в нескольких странах четвертого квартала 2023 года. Подробные характеристики седана станут известны позже.
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