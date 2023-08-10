Kia представила новый бюджетный седан (фото) — Finance.ua

Kia представила новый бюджетный седан (фото) Сегодня 02:07 — Технологии&Авто

Kia представила новый бюджетный седан (фото), Фото: Kia

В Мексике представили новый бюджетный автомобиль Kia K3. Новинка получила стильный дизайн и размещается между моделями Rio и Forte.

Об этом рассказали на сайте бренда.

Новая Kia K3 создавалась с целью переопределить сегмент малолитражных автомобилей. Поэтому новый седан отличается от многих других моделей бренда и своих конкурентов.

Фото: Kia

Впереди расположена необычная L-образная оптика. Обе фары соединены узкой решеткой радиатора.

Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок. Седан получил обтекаемый силуэт с пластиковыми элементами на кузове.

Габариты Kia K3 2024:

длина — 4545 мм;

ширина — 1765 мм;

высота — 1475 мм;

колесная база — 2670 мм.

В список оснащения входят система помощи водителю ADAS, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, порты USB Type-C для зарядки устройств, двухзонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 544 литра.

Фото: Kia

В интерьере установлена ​​комбинация двух 10,25-дюймовых дисплеев, которые являются панелью приборов и информационно-развлекательным экраном. Под ними расположен двухспицевый руль.

Новый Kia K3 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем. Спортивная версия GT-Line получит более мощный 2,0-литровый бензиновый двигатель.

Новинка будет доступна в нескольких странах четвертого квартала 2023 года. Подробные характеристики седана станут известны позже.

Фокус По материалам:

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