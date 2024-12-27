Kia представила кроссовер с уникальной функцией самодиагностики (фото) — Finance.ua

Kia представила кроссовер с уникальной функцией самодиагностики (фото) Сегодня 02:39 — Фондовый рынок

Kia представила кроссовер с уникальной функцией самодиагностики (фото)

Состоялась премьера нового кроссовера Kia Syros. Автомобиль получил строгий «оквадраченный» дизайн в стиле «батарейной» модели EV9 и шесть комплектаций с двумя моторами на выбор. Об этом сообщили в пресс-службе марки.

По размерам новинка похожа на Hyundai Venue, Kia Sonet и Tata Nexon: 3995 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1665 мм в высоту при колесной базе размером 2550 мм.

Салоном Kia Syros, как и внешностью, напоминает последние электрокары Kia. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, автомобиль получил двухспицевый руль с мультифункцией и большой горизонтальный дисплей, сочетающий в себе 5-дюймовый дисплей для управления климат-контролем, экран полностью цифровой «приборки» и сенсорный мультимедийный комплекс диагональю по 12,3 дюйма каждый.

Под капотом может быть установлен 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с. с турбиной или 1,5-литровый 116-сильный дизельный агрегат. Первый сочетается с шестиступенчатой ​​"механикой" или семиступенчатым «роботом» DCT, а второй — с той же МКП или классическим шестиступенчатым «гидроавтоматом».

MMR По материалам:

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