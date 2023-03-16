Kia показала фото флагманского электрокроссовера (фото, видео) — Finance.ua
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Kia показала фото флагманского электрокроссовера (фото, видео)

Технологии&Авто
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Kia показала фото флагманского электрокроссовера (фото, видео)
Kia показала фото флагманского электрокроссовера (фото, видео), Фото: Kia
Опубликованы первые фото и видео Kia EV9. Флагманский электрокроссовер корейской марки официально представят в конце этого месяца, а затем покажут на автошоу в Нью-Йорке.
Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Новый Kia EV9 практически не отличается зрительно от концепт-кара 2021 года. У кроссовера дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькой светодиодной оптикой. Электрокар Kia достигает около 4,9 м длиной с колесной базой чуть более 3 м.
Фото: Kia
Фото: Kia
Салон Kia EV9 2024 года показали в шестиместном исполнении, к тому же кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными.
Фото: Kia
Фото: Kia
Характеристики Kia EV9 пока официально не разглашают. По предварительным данным, электрокар будет предложен в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с. Будут доступны два вида батареи, а запас хода будет составлять от 350 до 480 км.
Электромобиль Kia EV9 поступит в продажу к концу этого года. Стоимость кроссовера составит от 56 000 долларов, а его топовая версия будет стоить более 70 000 долларов.

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По материалам:
Фокус
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