Kia показала доступный семейный электрокар (фото, видео) — Finance.ua

Kia показала доступный семейный электрокар (фото, видео) Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

Kia показала доступный семейный электрокар (фото, видео), Фото: Kia

В линейке Kia Carens 2025 года появилась электрическая модификация. Внедорожный минивэн поступает в продажу по цене от 21 тыс. до 28600 долларов. Новый электрокар Kia представили в Индии, где будут выпускать минивэн.

Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электромобиль Kia Carens Clavis EV был предложен в двух модификациях:

Base — 135 л. с. и 225 Н∙м, батарея на 42 кВт∙ч, 9,5 с до 100 км/ч, максималка 166 км/ч, запас хода 404 км;

Long Range — 171 л. с. и 255 Н∙м, батарея на 51,4 кВт∙ч, 8,4 с до 100 км/ч, максималка 166 км/ч, запас хода 490 км.

Фото: Kia

Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 39 минут, а обычная — 6−7 часов. Также есть функция двунаправленной зарядки — от автомобиля можно питать электроприборы.

Внешне электромобиль Kia Carens Clavis мало отличается от бензиновой или дизельной версий — ему лишь несколько изменили переднюю часть.

Фото: Kia

В салоне на передней панели установлено два 10,25-дюймовых экрана.

Семейный минивэн Kia Carens предлагают в версиях на 6 и 7 мест, а объем его багажника составляет 216 л с тремя рядами кресел, 645 л — с двумя и 1164 л — с одним.

Фото: Kia

Комплектация Kia Carens Clavis EV расширена. Топовая версия модели получила панорамную крышу, климат-контроль, электропривод кресла водителя, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, акустику Bose.

Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, удержание в полосе движения, контроль «слепых» зон и усталости водителя.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.